De åbne frynser på ydersiden – som er specielt designede til at yde særlig effektiv opsamling af groft snavs og binde støv langs kanter og bord- og stoleben – gør den vaskbare 120 cm brede støvmoppe fra Kärcher fremstillet i 100 procent ideel til tørrengøring af glatte overflader på områder, der er fyldt med ting og møbler, som f.eks. klasseværelser, mødelokaler, sportshaller og shoppingcentre. De korte, åbne frynser i det centrale rengøringsområde har desuden en særdeles god støvfastholdelseskapacitet – en egenskab, der kan forbedres yderligere ved brug af et støvbindende produkt. Støvmoppen af bomuld med en bredde på 120 cm er tiltænkt brug sammen med den 120 cm holder til støvmopper.