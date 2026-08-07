Klasisk bomuldsmoppe 120cm

100% bomuld. Til tør mopning af store overflader. Til holder med støvmoppe 6.999-108.0.

De åbne frynser på ydersiden – som er specielt designede til at yde særlig effektiv opsamling af groft snavs og binde støv langs kanter og bord- og stoleben – gør den vaskbare 120 cm brede støvmoppe fra Kärcher fremstillet i 100 procent ideel til tørrengøring af glatte overflader på områder, der er fyldt med ting og møbler, som f.eks. klasseværelser, mødelokaler, sportshaller og shoppingcentre. De korte, åbne frynser i det centrale rengøringsområde har desuden en særdeles god støvfastholdelseskapacitet – en egenskab, der kan forbedres yderligere ved brug af et støvbindende produkt. Støvmoppen af bomuld med en bredde på 120 cm er tiltænkt brug sammen med den 120 cm holder til støvmopper.

Specifikationer

Teknisk data

Program CLASSIC
Gulvstruktur Glat og let struktureret
Tekstilbrug Genanvendelige tekstiler
Arbejdsbredde (cm) 120
Materiale 100 % bomuld
Tekstilmateriale Ikke-mikrofiber
Produktionstype Vævet bagside med tuftede løkker
Vasketemperaturer (°C) max. 60
Vaskeanbefalinger (°C) 60
Vaskecyklusser¹⁾ ca. 150
Type af snavs Løst snavs
Antal (Stk.) 1
Vægt pr. produkt (kg) 0,5
Mål (L x B) (mm) 1200 x 130

¹⁾ Overholdelse af eller brug af anbefalede temperaturer og rengøringsmidler. Desuden kan brug af tørretumbler, især ved høje temperaturer, reducere levetiden betydeligt.

Klasisk bomuldsmoppe 120cm
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Gulv - tørrengøring