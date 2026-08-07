Klasisk bomuldsmoppe 120cm
100% bomuld. Til tør mopning af store overflader. Til holder med støvmoppe 6.999-108.0.
De åbne frynser på ydersiden – som er specielt designede til at yde særlig effektiv opsamling af groft snavs og binde støv langs kanter og bord- og stoleben – gør den vaskbare 120 cm brede støvmoppe fra Kärcher fremstillet i 100 procent ideel til tørrengøring af glatte overflader på områder, der er fyldt med ting og møbler, som f.eks. klasseværelser, mødelokaler, sportshaller og shoppingcentre. De korte, åbne frynser i det centrale rengøringsområde har desuden en særdeles god støvfastholdelseskapacitet – en egenskab, der kan forbedres yderligere ved brug af et støvbindende produkt. Støvmoppen af bomuld med en bredde på 120 cm er tiltænkt brug sammen med den 120 cm holder til støvmopper.
Specifikationer
Teknisk data
|Program
|CLASSIC
|Gulvstruktur
|Glat og let struktureret
|Tekstilbrug
|Genanvendelige tekstiler
|Arbejdsbredde (cm)
|120
|Materiale
|100 % bomuld
|Tekstilmateriale
|Ikke-mikrofiber
|Produktionstype
|Vævet bagside med tuftede løkker
|Vasketemperaturer (°C)
|max. 60
|Vaskeanbefalinger (°C)
|60
|Vaskecyklusser¹⁾
|ca. 150
|Type af snavs
|Løst snavs
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt pr. produkt (kg)
|0,5
|Mål (L x B) (mm)
|1200 x 130
¹⁾ Overholdelse af eller brug af anbefalede temperaturer og rengøringsmidler. Desuden kan brug af tørretumbler, især ved høje temperaturer, reducere levetiden betydeligt.
Anvendelsesområder
- Gulv - tørrengøring