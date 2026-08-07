Støvmoppe i akryl, 60 cm
Støvmoppe i akryl, 60 cm bred, fremstillet af holdbar akryl. Til tørrengøring af glatte gulve og gulve med let struktur. Særdeles god evne til at binde støv, takket være princippet om elektrostatisk ladning.
Den robuste, holdbare og vaskbare polyakryl danner grundlang for Kärchers 60 cm brede støvmopper med særdeles gode rengøringsegenskaber. De fleeceagtige frynser kan også nå mindre fordybninger i gulve, som f.eks. revner og sprækker, hvilket betyder, at moppen ikke blot egner sig til tørrengøring af glatte overflader, men også kan bruges til rengøring af let strukturerede gulve. Når du støver af, producerer friktionen mellem akrylfibrene og underlaget en elektrostatisk ladning, som binder støv som en magnet. De åbne, fleece-agtige frynser på ydersiden sikrer god opsamling af groft snavs. Støvet fanges af frynserne og er nemt at transportere. Vigtigt: Støvmoppen i akryl må kun bruges til tørrengøring. Den er tiltænkt brug sammen med Kärchers 60 cm holder til støvmopper.
Specifikationer
Teknisk data
|Program
|CLASSIC
|Gulvstruktur
|Glat og let struktureret
|Tekstilbrug
|Genanvendelige tekstiler
|Arbejdsbredde (cm)
|60
|Materiale
|Bomuld/PAN
|Produktionstype
|Vævet bagside med tuftede løkker
|Vasketemperaturer (°C)
|max. 40
|Vaskeanbefalinger (°C)
|40
|Vaskecyklusser¹⁾
|ca. 100
|Type af snavs
|Løst snavs
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt pr. produkt (kg)
|0,2
|Mål (L x B) (mm)
|600 x 130
¹⁾ Overholdelse af eller brug af anbefalede temperaturer og rengøringsmidler. Desuden kan brug af tørretumbler, især ved høje temperaturer, reducere levetiden betydeligt.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Gulv - tørrengøring