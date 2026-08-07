Klassisk moppeholder mop 60cm
Let og 360° roterbar holder til støvmoppe (60 cm). Ideel til tørrengøring af store områder fyldt med ting og møbler.
Kärchers 60 cm brede holder til støvmopper er en let og 360° roterbar moppeholder til støvmopper (60 cm). Da mopper af bomuld kan krympe en smule i vask ved særlige betingelser, kan fastgørelsesstropperne justeres individuelt. Den fleksible håndtagstilslytning betyder, at holderen til støvmopper er ideel til rengøring af store områder fyldt med ting og møbler. Derudover er det nemt at nå hjørner og kanter, hvilket gør afstøvningen meget effektiv. Holderens lave vægt gør det muligt at arbejde ubesværet uden at blive træt.
Specifikationer
Teknisk data
|Program
|CLASSIC
|Type af snavs
|Løst snavs
|Tekstilbrug
|Genanvendelige tekstiler
|Arbejdsbredde (cm)
|60
|Materiale
|Stål, zinkbelagt / PP
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt pr. produkt (kg)
|0,3
|Mål (L x B) (mm)
|600 x 150
Anvendelsesområder
- Gulv - tørrengøring