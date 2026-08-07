Kärchers 60 cm brede holder til støvmopper er en let og 360° roterbar moppeholder til støvmopper (60 cm). Da mopper af bomuld kan krympe en smule i vask ved særlige betingelser, kan fastgørelsesstropperne justeres individuelt. Den fleksible håndtagstilslytning betyder, at holderen til støvmopper er ideel til rengøring af store områder fyldt med ting og møbler. Derudover er det nemt at nå hjørner og kanter, hvilket gør afstøvningen meget effektiv. Holderens lave vægt gør det muligt at arbejde ubesværet uden at blive træt.