Moppeholder 120cm

I kombination med aluminiumshåndtag 6.999-096.0 eller teleskopisk håndtag 6.999-111.0.

Den 120 cm støvmoppeholder til Kärchers 120 cm støvmopper. Ideel til jævnlig afstøvning på store, åbne områder, som f.eks. sportshaller og opbevaringsrum. Den faste håndtagsforbindelse hjælper til at rengøre overflader i rækker, når du bevæger dig forlæns.

Specifikationer

Teknisk data

Program CLASSIC
Type af snavs Løst snavs
Tekstilbrug Genanvendelige tekstiler
Arbejdsbredde (cm) 120
Materiale Stål, zinkbelagt
Antal (Stk.) 1
Vægt pr. produkt (kg) 1,6
Mål (L x B) (mm) 1200 x 90
Moppeholder 120cm
Anvendelsesområder
  • Gulv - tørrengøring
Tilbehør