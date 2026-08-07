Moppeholder 120cm
I kombination med aluminiumshåndtag 6.999-096.0 eller teleskopisk håndtag 6.999-111.0.
Den 120 cm støvmoppeholder til Kärchers 120 cm støvmopper. Ideel til jævnlig afstøvning på store, åbne områder, som f.eks. sportshaller og opbevaringsrum. Den faste håndtagsforbindelse hjælper til at rengøre overflader i rækker, når du bevæger dig forlæns.
Specifikationer
Teknisk data
|Program
|CLASSIC
|Type af snavs
|Løst snavs
|Tekstilbrug
|Genanvendelige tekstiler
|Arbejdsbredde (cm)
|120
|Materiale
|Stål, zinkbelagt
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt pr. produkt (kg)
|1,6
|Mål (L x B) (mm)
|1200 x 90
Anvendelsesområder
- Gulv - tørrengøring