Kärchers 80 cm støvmoppeholder er en let og 360° roterbar moppeholder til støvmopper (80 cm). Da bomuldsmopper kan krympe en smule under vask, kan fastgørelsesspænderne justeres individuelt. Den fleksible håndtagsforbindelse betyder, at støvmoppeholderen er ideel til rengøring af større områder fyldt med ting og møbler. Derudover er det nemt at nå hjørner og kanter, hvilket muliggør effektiv afstøvning. Støvmoppeholderens lave vægt gør det muligt at arbejde ubesværet uden at blive træt.