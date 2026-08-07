Moppeholder 80 cm

I kombination med aluminiumshåndtag 6.999-096.0 eller teleskopisk håndtag 6.999-111.0. Til støvmoppe 6.999-091.0 og 6.999-149.0.

Kärchers 80 cm støvmoppeholder er en let og 360° roterbar moppeholder til støvmopper (80 cm). Da bomuldsmopper kan krympe en smule under vask, kan fastgørelsesspænderne justeres individuelt. Den fleksible håndtagsforbindelse betyder, at støvmoppeholderen er ideel til rengøring af større områder fyldt med ting og møbler. Derudover er det nemt at nå hjørner og kanter, hvilket muliggør effektiv afstøvning. Støvmoppeholderens lave vægt gør det muligt at arbejde ubesværet uden at blive træt.

Specifikationer

Teknisk data

Program CLASSIC
Type af snavs Løst snavs
Tekstilbrug Genanvendelige tekstiler
Arbejdsbredde (cm) 80
Materiale Stål, zinkbelagt / PP
Antal (Stk.) 1
Vægt pr. produkt (kg) 0,4
Mål (L x B) (mm) 800 x 90
Moppeholder 80 cm
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Anvendelsesområder
  • Gulv - tørrengøring
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