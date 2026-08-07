Håndtag aluminium D23mm/140cm
Til brug med alle Kärcher moppeholdere og plastsvabere: Aluminiumskaft, 140 cm langt og 23 mm i diameter.
Med en diameter på 23 millimeter ligger dette 140 centimeter lange aluminiumsskaft perfekt og ergonomisk i hånden, hvilket muliggør selv lange arbejdsperioder. Det rustfri aluminium garanterer desuden en lang levetid. Egnet til brug med alle Kärcher moppeholdere og plastsvabere.
Specifikationer
Teknisk data
|Materiale
|Aluminium / PP
|Håndtagstype
|Fastgør
|Håndtagslængde (mm)
|1400
|Håndtagsdiameter (mm)
|23
|Antal (Stk.)
|1
|Længde (mm)
|1400
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Anvendelsesområder
- Gulv - vådrengøring
- Gulv i vaskerum - vådrengøring
- Gulv - tørrengøring