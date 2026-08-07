Håndtag aluminium D23mm/140cm

Til brug med alle Kärcher moppeholdere og plastsvabere: Aluminiumskaft, 140 cm langt og 23 mm i diameter.

Med en diameter på 23 millimeter ligger dette 140 centimeter lange aluminiumsskaft perfekt og ergonomisk i hånden, hvilket muliggør selv lange arbejdsperioder. Det rustfri aluminium garanterer desuden en lang levetid. Egnet til brug med alle Kärcher moppeholdere og plastsvabere.

Specifikationer

Teknisk data

Materiale Aluminium / PP
Håndtagstype Fastgør
Håndtagslængde (mm) 1400
Håndtagsdiameter (mm) 23
Antal (Stk.) 1
Længde (mm) 1400
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Anvendelsesområder
  • Gulv - vådrengøring
  • Gulv i vaskerum - vådrengøring
  • Gulv - tørrengøring