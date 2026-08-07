De ergonomiske plasthåndtag og den lave vægt af teleskopskaftet, der er fremstillet af rustfrit og holdbart aluminium, muliggør længere, træthedsfrit arbejde. Længden på det robuste skaft kan justeres mellem 97 og 184 centimeter, afhængigt af dine behov og den aktuelle rengøringsopgave. Egnet til brug med alle Kärcher moppeholdere og plastsvabere.