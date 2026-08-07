Premium Moppe Remholder, 40 cm

Plastisk velcroholder i høj kvalitet med bloksystem til hurtig og nem brug.

Kärcher remholder i plast med bloksystem. Den 40 cm brede holder med rem-fastgørelse er ideel til brug med alle skafter med en huldiameter på mellem 18 mm og 23 mm, såsom vores aluminiums- og teleskopskafter.

Specifikationer

Teknisk data

Program ADVANCED
Tekstiltilbehør Hægte-og-løkke
Materiale PA / Glasfiber / PP
Arbejdsbredde (cm) 40
Antal (Stk.) 1
Vægt pr. produkt (kg) 0,3
Vægt inkl. emballage (kg) 0,4
Mål (L x B) (mm) 400 x 95
Størrelse, emballeret (mm) 400 x 100 x 45
Premium Moppe Remholder, 40 cm
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Anvendelsesområder
  • Gulv - vådrengøring
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