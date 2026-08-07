Premium Moppe Remholder, 40 cm
Plastisk velcroholder i høj kvalitet med bloksystem til hurtig og nem brug.
Kärcher remholder i plast med bloksystem. Den 40 cm brede holder med rem-fastgørelse er ideel til brug med alle skafter med en huldiameter på mellem 18 mm og 23 mm, såsom vores aluminiums- og teleskopskafter.
Specifikationer
Teknisk data
|Program
|ADVANCED
|Tekstiltilbehør
|Hægte-og-løkke
|Materiale
|PA / Glasfiber / PP
|Arbejdsbredde (cm)
|40
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt pr. produkt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
|Mål (L x B) (mm)
|400 x 95
|Størrelse, emballeret (mm)
|400 x 100 x 45
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Anvendelsesområder
- Gulv - vådrengøring