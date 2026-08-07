Kärchers moppeholder (50 cm) med spænde er udstyret med et rygvenligt spænde, et led med 360° rotation og brugervenlig lommefastgørelse. Holderen er ideel til brug sammen med alle håndtag med en diameter mellem 18 og 23 mm, som f.eks. vores teleskophåndtag og håndtag af aluminium.