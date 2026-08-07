Premium moppeholder med Safeclip, 50 cm
Mop holder med 360 ° rotation og lomme til hurtig skift. Med rygvenlig klipseforbindelse. Velegnet til aluminiumsgreb 6.999-096.0 eller teleskopisk håndtag 6.999-111.0.
Kärchers moppeholder (50 cm) med spænde er udstyret med et rygvenligt spænde, et led med 360° rotation og brugervenlig lommefastgørelse. Holderen er ideel til brug sammen med alle håndtag med en diameter mellem 18 og 23 mm, som f.eks. vores teleskophåndtag og håndtag af aluminium.
Specifikationer
Teknisk data
|Gulvtype
|Hårde gulve
|Tekstiltilbehør
|Lommer
|Materiale
|PA / Glasfiber
|Arbejdsbredde (cm)
|50
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt pr. produkt (kg)
|0,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1
|Mål (L x B) (mm)
|500 x 130
|Størrelse, emballeret (mm)
|500 x 130 x 72
Anvendelsesområder
- Gulv - vådrengøring
- Gulv i vaskerum - vådrengøring