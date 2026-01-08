FloorPro fint stentøj rengøringsmiddel RM 753, 10l
Specialrengøringsmiddel til stentøjsfliser. Rengøringsmidlet uden overfladeaktive stoffer opløser olie, fedt og mineralpletter, uden at påvirke flisernes skridsikre egenskaber.
Om det er til vedligeholdelse eller grundig rengøring: Stentøjsrens RM 753 er altid det optimale valg til uglaserede, åbne porer fliser af fint stentøj. Den fjerner ikke bare fedt, olie og mineralpletter ubesværet, men den formulering uden overfladeaktive stoffer og enzymer forhindrer også effektivt hurtig gentilsmudsning og sikrer en behagelig og frisk duft. Det let alkaline og lavtskummende rengøringsmiddel kan både bruges manuelt og med en skrubbertørre. Kärcher anbefalder at bruge enkelttrinsmetoden til vedligeholdelsesrengøring og totrinsmetoden til grundig rengøring. Professionelle i sektoren for bygningsrengøring nyder også godt af den høje brugersikkerhed i det ugiftige rengøringsmiddel. Hvis det er krævet, er Stentøjsrens RM 753 også egnet til brug i olieudskillere.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|10
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|10,5
|Vægt (kg)
|11,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|12,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|230 x 188 x 307
Produkt
- Kraftfuld grundrens til meget beskidte fine stenfliser.
- Opløser olie-, fedt- og mineralsk forurening.
- Gode befugtningsegenskaber.
- Lavtskummende formel
- Meget drøj i brug
- Behagelig, frisk duft
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri
- Uden tensider og enzymer
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Kompatible maskiner
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 85
- B 150 RBpDOSE+240AhGel+Mop+Man.Rins+D90+
- B 150 RBpDOSE+240AhGel+Mop+Man.Rins+R85+
- B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+R85+Squee
- B 200 R BP PACK
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 300 R I D
- B 300 R I LPG
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 80 W Bp DOSE (Disc brush)
- B 90 R konfigurerbar
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack Classic
- BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
- BD 50/70 R Bp Pack Classic
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10 C I
- BR 40/10C ADV
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 55/40 RS Bp Pack
- ECO!Mop, blå
- Moppe microfiber, korte fibre, 40x13 cm
- SGV 8/5
- Velcrocover af bomuld 40 cm
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I + R 120
- B 300 R I
- B 40 W Bp Pack Dose
- B 40 W Bp+115Ah+D51+Squeegee
- B 40 W DOSE (Disc brush)
- B 40 W DOSE Roller brush)
- B 40 W DOSE+105Ah+D51+Rins+AutoFill
- B 40 W DOSE+105Ah+R55+Rinsing+AutoFill
- B 60/10 C
- B 80 W Bp DOSE (Roller brush)
- B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- B 95 RS
- BD 40/12 C Bp Pack
Anvendelsesområder
- Rengøring af gulve