Om det er til vedligeholdelse eller grundig rengøring: Stentøjsrens RM 753 er altid det optimale valg til uglaserede, åbne porer fliser af fint stentøj. Den fjerner ikke bare fedt, olie og mineralpletter ubesværet, men den formulering uden overfladeaktive stoffer og enzymer forhindrer også effektivt hurtig gentilsmudsning og sikrer en behagelig og frisk duft. Det let alkaline og lavtskummende rengøringsmiddel kan både bruges manuelt og med en skrubbertørre. Kärcher anbefalder at bruge enkelttrinsmetoden til vedligeholdelsesrengøring og totrinsmetoden til grundig rengøring. Professionelle i sektoren for bygningsrengøring nyder også godt af den høje brugersikkerhed i det ugiftige rengøringsmiddel. Hvis det er krævet, er Stentøjsrens RM 753 også egnet til brug i olieudskillere.