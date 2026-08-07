FloorPro Multi Cleaner RM 756, 1l
FloorPro grundrens Solisal Classic til manuel og mekanisk rengøring af alle typer af vandresistente overflader. Frisk citrus duft.
Den højt befugtende formulering i FloorPro Multi Cleaner RM 756 fra Kärcher tilbyder et hav af fordele til grundig og skånsom maskine eller manuel vedligeholdelsesrengøring af alle vandafvisende, hårde og elastiske (ESD) gulve og overflader. Takket være den særlige kombination af overfladeaktivt stof, er det alsidige rengøringsmiddel også særligt egnet til hydrofobiske overflader, såsom polyurethanbelagte gulvbelægninger. Det sikrer ikke kun en ekstra høj rengøringspræstation ved effektivt at absorbere fedt, olie og mineralsk forurening, men sikrer også jævn, stribefri og hurtig tørring. For effektivt at udnytte tankvolumen i skrubbertørrere, er FloorPro Multi Cleaner RM 756 lavtskummende og efterlader en behageligt og langvaring duft efter rengøring. Professionelle i sektoren for bygningsrengøring nyder også godt af den høje brugersikkerhed i den ugiftige stærke koncentration.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|1
|Pakkeenheder (Stk.)
|12
|pH
|9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,1
Produkt
- Hverdagsrens til alle vandafvisende hårde og robuste gulve og overflader
- Meget økonomisk på grund af lav dosis på 0,25 % til 1 %
- Kraftfuld rengøringsydeevne takket være dens befugtningsevne
- Hurtigt tørrende
- Efterlader ikke striber
- Lavtskummende formel
- Skånsom og miljøvenlig
- Tensider er biologisk nedbrydelige i henhold til OECD
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Kompatible maskiner
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 300 R I D
- B 300 R I LPG
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+FL+Do+Ri+AF
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack Classic
- BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
- BD 50/70 R Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10C ADV
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 85/65 R Classic Bp Pack
- Premium MF Moppe Løkke blå og Lomme 40 cm
- Premium MF Moppe snoet blå, Lomme EU Ecolabel 40 cm
- Velcrocover af bomuld 40 cm
- B 120 W + D 110
- B 120 W + D 75
- B 120 W + D 90
- B 120 W + R 75
- B 120 W + R 90
- B 120 W DOSE (Brush)
- B 120 W DOSE (Disc)
- B 150 R Adv
- B 150 R DOSE
- B 150 R DOSE(Disc)
- B 150 RBpDOSE+240AhGel+Mop+Man.Rins+D90+
- B 150 RBpDOSE+240AhGel+Mop+Man.Rins+R85+
- B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+R85+Squee
- B 200 R BP PACK
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I + R 120
- B 300 R I
- B 40 C Bp+76Ah+R45+AutoFill
- B 40 W Bp Pack Dose
- B 40 W Bp+115Ah+D51+Squeegee
- B 40 W DOSE (Disc brush)
- B 40 W DOSE Roller brush)
- B 40 W DOSE+105Ah+D51+Rins+AutoFill
- B 40 W DOSE+105Ah+R55+Rinsing+AutoFill
- B 60/10 C
- B 80 W Bp DOSE (Disc brush)
- B 80 W Bp DOSE (Roller brush)
- B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- B 90 R konfigurerbar
- B 95 RS
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C
- BD 43/25 C Bp
- BD 50/70 R Bp Pack Fleet Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 530 XL
- BD 60/95 RS Bp Pack
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 35/12 Bp Pack
- BR 40/10 C I
- BR 40/10C Adv + MF *EU
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 530 XL Bp Pack Ratio
- ProBR 400
Anvendelsesområder
- Rengøring af gulve og overflader