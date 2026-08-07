Den højt befugtende formulering i FloorPro Multi Cleaner RM 756 fra Kärcher tilbyder et hav af fordele til grundig og skånsom maskine eller manuel vedligeholdelsesrengøring af alle vandafvisende, hårde og elastiske (ESD) gulve og overflader. Takket være den særlige kombination af overfladeaktivt stof, er det alsidige rengøringsmiddel også særligt egnet til hydrofobiske overflader, såsom polyurethanbelagte gulvbelægninger. Det sikrer ikke kun en ekstra høj rengøringspræstation ved effektivt at absorbere fedt, olie og mineralsk forurening, men sikrer også jævn, stribefri og hurtig tørring. For effektivt at udnytte tankvolumen i skrubbertørrere, er FloorPro Multi Cleaner RM 756 lavtskummende og efterlader en behageligt og langvaring duft efter rengøring. Professionelle i sektoren for bygningsrengøring nyder også godt af den høje brugersikkerhed i den ugiftige stærke koncentration.