Gulvrens EXTRA RM 780 er den ideelle hverdagsrens efter belægning af vores FloorPro Care spredning RM 784 og FloorPro Protect spredning ekstra RM 782. Rengøringsmidlet og den plejende sæbe baseret på vandopløselige polymerer former ikke lag på overflader, fjerner pålideligt fedt, olie og mineralsk forurening, og er også egnet til mere delikate gulvbelægninger, såsom elastomer (gummi) eller PVC. Det kan også bruges på afledende ESD gulve og er, takket være de skridsikre egenskaber, som er bekræftet af eksperter i overensstemmelse med DIN V 18032-2:2001-04, særligt egnet til rengøring i sports- og multihaller. Det lavtskummende Gulvrens EXTRA RM 780 er designet til brug med skrubbertørrere samt klassisk manuel rengøring. Professionelle i sektoren for bygningsrengøring gavner også godt fra den høje brugervenlighed i det ugiftige rengøringsmiddel.