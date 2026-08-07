FloorPro Wipe Care ekstra RM 780, 20l
Polymerbaseret gulvrens uden at bygge lag op til vedligeholdelsesrengøring af alle vandafvisende hårde og elastiske gulve. Skridsikre egenskaber i overensstemmelse med DIN V 18032-2:2001-04.
Gulvrens EXTRA RM 780 er den ideelle hverdagsrens efter belægning af vores FloorPro Care spredning RM 784 og FloorPro Protect spredning ekstra RM 782. Rengøringsmidlet og den plejende sæbe baseret på vandopløselige polymerer former ikke lag på overflader, fjerner pålideligt fedt, olie og mineralsk forurening, og er også egnet til mere delikate gulvbelægninger, såsom elastomer (gummi) eller PVC. Det kan også bruges på afledende ESD gulve og er, takket være de skridsikre egenskaber, som er bekræftet af eksperter i overensstemmelse med DIN V 18032-2:2001-04, særligt egnet til rengøring i sports- og multihaller. Det lavtskummende Gulvrens EXTRA RM 780 er designet til brug med skrubbertørrere samt klassisk manuel rengøring. Professionelle i sektoren for bygningsrengøring gavner også godt fra den høje brugervenlighed i det ugiftige rengøringsmiddel.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|20
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|9
|Vægt (kg)
|20
|Vægt inkl. emballage (kg)
|21,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|270 x 240 x 430
Produkt
- Hverdagsrens til alle vandbestandige hårde og elastiske gulve
- Opløser olie-, fedt- og mineralsk forurening.
- Særlig velegnet til brug i sports- og multihaller.
- Egnet til sports- og multihaller, skridsikker i henhold til DIN V 18032-2:2001-04 (afhængig af gulvbelægning).
- Også velegnet til brug på alle typer elastiske gulvbelægninger.
- Indeholder plejekomponenter (vandopløselige polymere).
- Egnet til polering.
- Skånsom rengøring
- Lavtskummende formel
- Behagelig, frisk duft
- Uden opløsningsmimdler
- Ideel tilføjelse til RM 784 Care Dispersion og RM 782 Protection Dispersion.
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Kompatible maskiner
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 300 R I D
- B 300 R I LPG
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+FL+Do+Ri+AF
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack Classic
- BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
- BD 50/70 R Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10C ADV
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 85/65 R Classic Bp Pack
- Premium MF Moppe Løkke blå og Lomme 40 cm
- Premium MF Moppe snoet blå, Lomme EU Ecolabel 40 cm
- Velcrocover af bomuld 40 cm
- B 120 W + D 110
- B 120 W + D 75
- B 120 W + D 90
- B 120 W + R 75
- B 120 W + R 90
- B 120 W DOSE (Brush)
- B 120 W DOSE (Disc)
- B 150 R Adv
- B 150 R DOSE
- B 150 R DOSE(Disc)
- B 150 RBpDOSE+240AhGel+Mop+Man.Rins+D90+
- B 150 RBpDOSE+240AhGel+Mop+Man.Rins+R85+
- B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+R85+Squee
- B 200 R BP PACK
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I + R 120
- B 300 R I
- B 40 C Bp+76Ah+R45+AutoFill
- B 40 W Bp Pack Dose
- B 40 W Bp+115Ah+D51+Squeegee
- B 40 W DOSE (Disc brush)
- B 40 W DOSE Roller brush)
- B 40 W DOSE+105Ah+D51+Rins+AutoFill
- B 40 W DOSE+105Ah+R55+Rinsing+AutoFill
- B 60/10 C
- B 80 W Bp DOSE (Disc brush)
- B 80 W Bp DOSE (Roller brush)
- B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- B 90 R konfigurerbar
- B 95 RS
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C
- BD 43/25 C Bp
- BD 50/70 R Bp Pack Fleet Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 530 XL
- BD 60/95 RS Bp Pack
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 35/12 Bp Pack
- BR 40/10 C I
- BR 40/10C Adv + MF *EU
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 530 XL Bp Pack Ratio
- ProBR 400
Anvendelsesområder
- Rengøring af gulve