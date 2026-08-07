FloorPro Wipe Care ekstra RM 780, 2.5l

Polymerbaseret gulvrens uden at bygge lag op til vedligeholdelsesrengøring af alle vandafvisende hårde og elastiske gulve. Skridsikre egenskaber i overensstemmelse med DIN V 18032-2:2001-04.

Gulvrens EXTRA RM 780 er den ideelle hverdagsrens efter belægning af vores FloorPro Care spredning RM 784 og FloorPro Protect spredning ekstra RM 782. Rengøringsmidlet og den plejende sæbe baseret på vandopløselige polymerer former ikke lag på overflader, fjerner pålideligt fedt, olie og mineralsk forurening, og er også egnet til mere delikate gulvbelægninger, såsom elastomer (gummi) eller PVC. Det kan også bruges på afledende ESD gulve og er, takket være de skridsikre egenskaber, som er bekræftet af eksperter i overensstemmelse med DIN V 18032-2:2001-04, særligt egnet til rengøring i sports- og multihaller. Det lavtskummende Gulvrens EXTRA RM 780 er designet til brug med skrubbertørrere samt klassisk manuel rengøring. Professionelle i sektoren for bygningsrengøring gavner også godt fra den høje brugervenlighed i det ugiftige rengøringsmiddel.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 2,5
Pakkeenheder (Stk.) 4
pH 9
Vægt (kg) 2,5
Vægt inkl. emballage (kg) 2,9
Mål (L x B x H) (mm) 255 x 255 x 290
Produkt
  • Hverdagsrens til alle vandbestandige hårde og elastiske gulve
  • Opløser olie-, fedt- og mineralsk forurening.
  • Særlig velegnet til brug i sports- og multihaller.
  • Egnet til sports- og multihaller, skridsikker i henhold til DIN V 18032-2:2001-04 (afhængig af gulvbelægning).
  • Også velegnet til brug på alle typer elastiske gulvbelægninger.
  • Indeholder plejekomponenter (vandopløselige polymere).
  • Egnet til polering.
  • Skånsom rengøring
  • Lavtskummende formel
  • Behagelig, frisk duft
  • Uden opløsningsmimdler
  • Ideel tilføjelse til RM 784 Care Dispersion og RM 782 Protection Dispersion.
FloorPro Wipe Care ekstra RM 780, 2.5l
FloorPro Wipe Care ekstra RM 780, 2.5l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Rengøring af gulve
Tilbehør