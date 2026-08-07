Meget effektiv Skumblokker RM 761, 2,5l fra Kärcher, specielt udviklet til brug i spildevandstanken eller skumdæmpertank til tæpperensere, gulvvaskemaskiner og vådstøvsugere. Rengøringsmidlet tilsættes direkte til spildevandstanken og forebygger effektivt kraftig opbygning af skum - ideel til professionelle i sektoren for bygningsrengøring, fordi der ikke er nogen afbrydelser under rengøringen. På denne måde kan spildevandstanken fyldes helt op uden at flyderen udløses for tidligt og uden at sugeturbinen bliver ødelagt.