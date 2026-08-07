Skumblokker RM 761, 2.5l

Effektiv skumblokker reducerer skumdannelse i spildevandstanke og øger levetiden af maskiner, der producerer meget skum. Egnet til alle maskiner.

Meget effektiv Skumblokker RM 761, 2,5l fra Kärcher, specielt udviklet til brug i spildevandstanken eller skumdæmpertank til tæpperensere, gulvvaskemaskiner og vådstøvsugere. Rengøringsmidlet tilsættes direkte til spildevandstanken og forebygger effektivt kraftig opbygning af skum - ideel til professionelle i sektoren for bygningsrengøring, fordi der ikke er nogen afbrydelser under rengøringen. På denne måde kan spildevandstanken fyldes helt op uden at flyderen udløses for tidligt og uden at sugeturbinen bliver ødelagt.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 2,5
Pakkeenheder (Stk.) 5
Vægt (kg) 2,1
Vægt inkl. emballage (kg) 2,6
Mål (L x B x H) (mm) 164 x 125 x 160
Produkt
  • Meget effektivt, skumdæmpende rengøringsmiddel
  • Effektiv mod dannelsen af skum i tanke med beskidt vand.
  • Ideel til brug i tæpperensere, gulvvaskemaskiner samt våd- og tørstøvsugere.
  • Meget drøj i brug
Skumblokker RM 761, 2.5l
Skumblokker RM 761, 2.5l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H315 Forårsager hudirritation.
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405 Opbevares under lås.
  • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Klargøring af biler
  • Vådstøvsugning
  • Tekstil overflader
  • Rengøring af komponenter