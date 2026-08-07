Stentøjsrens RM 753, 2.5l

Specialrengøringsmiddel til stentøjsfliser. Rengøringsmidlet uden overfladeaktive stoffer opløser olie, fedt og mineralpletter, uden at påvirke flisernes skridsikre egenskaber.

Om det er til vedligeholdelse eller grundig rengøring: Stentøjsrens RM 753 er altid det optimale valg til uglaserede, åbne porer fliser af fint stentøj. Den fjerner ikke bare fedt, olie og mineralpletter ubesværet, men den formulering uden overfladeaktive stoffer og enzymer forhindrer også effektivt hurtig gentilsmudsning og sikrer en behagelig og frisk duft. Det let alkaline og lavtskummende rengøringsmiddel kan både bruges manuelt og med en skrubbertørre. Kärcher anbefalder at bruge enkelttrinsmetoden til vedligeholdelsesrengøring og totrinsmetoden til grundig rengøring. Professionelle i sektoren for bygningsrengøring nyder også godt af den høje brugersikkerhed i det ugiftige rengøringsmiddel. Hvis det er krævet, er Stentøjsrens RM 753 også egnet til brug i olieudskillere.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 2,5
Pakkeenheder (Stk.) 4
pH 11
Vægt inkl. emballage (kg) 3,1
Produkt
  • Kraftfuld grundrens til meget beskidte fine stenfliser.
  • Opløser olie-, fedt- og mineralsk forurening.
  • Gode befugtningsegenskaber.
  • Lavtskummende formel
  • Meget drøj i brug
  • Behagelig, frisk duft
  • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
  • NTA-fri
  • Uden tensider og enzymer
Stentøjsrens RM 753, 2.5l
Stentøjsrens RM 753, 2.5l
Stentøjsrens RM 753, 2.5l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Rengøring af gulve
Tilbehør