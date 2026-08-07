Stentøjsrens RM 753, 2.5l
Specialrengøringsmiddel til stentøjsfliser. Rengøringsmidlet uden overfladeaktive stoffer opløser olie, fedt og mineralpletter, uden at påvirke flisernes skridsikre egenskaber.
Om det er til vedligeholdelse eller grundig rengøring: Stentøjsrens RM 753 er altid det optimale valg til uglaserede, åbne porer fliser af fint stentøj. Den fjerner ikke bare fedt, olie og mineralpletter ubesværet, men den formulering uden overfladeaktive stoffer og enzymer forhindrer også effektivt hurtig gentilsmudsning og sikrer en behagelig og frisk duft. Det let alkaline og lavtskummende rengøringsmiddel kan både bruges manuelt og med en skrubbertørre. Kärcher anbefalder at bruge enkelttrinsmetoden til vedligeholdelsesrengøring og totrinsmetoden til grundig rengøring. Professionelle i sektoren for bygningsrengøring nyder også godt af den høje brugersikkerhed i det ugiftige rengøringsmiddel. Hvis det er krævet, er Stentøjsrens RM 753 også egnet til brug i olieudskillere.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|2,5
|Pakkeenheder (Stk.)
|4
|pH
|11
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,1
Produkt
- Kraftfuld grundrens til meget beskidte fine stenfliser.
- Opløser olie-, fedt- og mineralsk forurening.
- Gode befugtningsegenskaber.
- Lavtskummende formel
- Meget drøj i brug
- Behagelig, frisk duft
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri
- Uden tensider og enzymer
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Kompatible maskiner
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 300 R I D
- B 300 R I LPG
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+FL+Do+Ri+AF
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack Classic
- BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
- BD 50/70 R Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10C ADV
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 85/65 R Classic Bp Pack
- Premium MF Moppe Løkke blå og Lomme 40 cm
- Premium MF Moppe snoet blå, Lomme EU Ecolabel 40 cm
- SGV 8/5
- Velcrocover af bomuld 40 cm
- B 120 W + D 110
- B 120 W + D 75
- B 120 W + D 90
- B 120 W + R 75
- B 120 W + R 90
- B 120 W DOSE (Brush)
- B 120 W DOSE (Disc)
- B 150 R Adv
- B 150 R DOSE
- B 150 R DOSE(Disc)
- B 150 RBpDOSE+240AhGel+Mop+Man.Rins+D90+
- B 150 RBpDOSE+240AhGel+Mop+Man.Rins+R85+
- B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+R85+Squee
- B 200 R BP PACK
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I + R 120
- B 300 R I
- B 40 C Bp+76Ah+R45+AutoFill
- B 40 W Bp Pack Dose
- B 40 W Bp+115Ah+D51+Squeegee
- B 40 W DOSE (Disc brush)
- B 40 W DOSE Roller brush)
- B 40 W DOSE+105Ah+D51+Rins+AutoFill
- B 40 W DOSE+105Ah+R55+Rinsing+AutoFill
- B 60/10 C
- B 80 W Bp DOSE (Disc brush)
- B 80 W Bp DOSE (Roller brush)
- B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- B 90 R konfigurerbar
- B 95 RS
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C
- BD 43/25 C Bp
- BD 50/70 R Bp Pack Fleet Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 530 XL
- BD 60/95 RS Bp Pack
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 35/12 Bp Pack
- BR 40/10 C I
- BR 40/10C Adv + MF *EU
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 530 XL Bp Pack Ratio
- ProBR 400
Anvendelsesområder
- Rengøring af gulve