FloorPro Care spredning RM 784, 5l
Skaber en skridsikker, smudsafvisende og slidbestandig beskyttelsesfilm. Høj dækkende effekt.
FloorPro Care spredning RM 784 fra Kärcher er en plejende polymerspredning med høj dækkeevne, hvilket er påført manuelt i kun to omgange med en flad moppe eller en applikatormoppe, tørre hurtigt og er meget nemt at polere bagefter. Alsidig til brug på elastisk linoleum og PVC gulve, er kombinationsproduktet egnet til belægning og fornyelse af den beskyttende film samt til aftørring. Det fjerner grimme fodaftryk både effektivt og pålideligt. FloorPro Care spredning RM 784 danner enten en skridsikker (i overensstemmelse med DIN 51131 og DIN EN 13893), smudsafvisende, slidbestandig eller silkemat plejende film alt efter gulvbelægningen.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|5
|Pakkeenheder (Stk.)
|2
|pH
|8
|Vægt (kg)
|5,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|192 x 145 x 248
Produkt
- Giver en delvis mat glans når den er færdig.
- Dækker med kun to lag.
- Meget kort tørretid.
- Meget modstandsdygtig over for snavs.
- Tørrefast på grund af stærk modstandsdygtighed over for rengøringsmidler.
- Meget større områdedækning ved vedligeholdelsesrengøring.
- Gør delvis renovering nem, f.eks. trafikområder, ståomåder, stolemærker.
- Også velegnet til almindelig rengøring (spray og aftørring) og vedligeholdelsesrengøring (gulvmopning)
- Velegnet til tør restaurering af beskyttelsesfilm.
- Nem at distribuere.
- Nem at polere igen.
- skridsikker ifølge DIN 51131 og DIN EN 13893 (afhængig af gulvbelægning).
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Anvendelsesområder
- Gulv Care