FloorPro Care spredning RM 784 fra Kärcher er en plejende polymerspredning med høj dækkeevne, hvilket er påført manuelt i kun to omgange med en flad moppe eller en applikatormoppe, tørre hurtigt og er meget nemt at polere bagefter. Alsidig til brug på elastisk linoleum og PVC gulve, er kombinationsproduktet egnet til belægning og fornyelse af den beskyttende film samt til aftørring. Det fjerner grimme fodaftryk både effektivt og pålideligt. FloorPro Care spredning RM 784 danner enten en skridsikker (i overensstemmelse med DIN 51131 og DIN EN 13893), smudsafvisende, slidbestandig eller silkemat plejende film alt efter gulvbelægningen.