FloorPro Shine rengøringsmiddel RM 755, 1000l
Citrusduftende, lavtskummende højglansrens til alle typer hårde gulve. FloorPro Shine rengøringsmiddel RM 755 tørrer helt uden at efterlade striber. Særdeles velegnet til højglans-stengulve.
Højglans gulve lavet af granit eller gnejs samt andre hårde sten kræver en speciel plejesæbe som tørre uden at efterlade nogle rester eller striber - såsom Højglansrens til gulve, ekstra lavtskummende, RM 755 ES fra Kärcher, om det er til manuel rengøring eller til større områder med en gulvvaskemaskine. Den er ideel til mellemliggende rengøring og vedligeholdelsesrengøring af disse højkvalitets gulvbelægninger, men kan også bruges på andre overflader, inklusivt afledende ESD gulve. Det fjerner hurtigt og pålideligt fedt, olie, sod og den almindelige mineralske forurening skabt af vejsnavs. Det har også en ekstra lavtskummende formulering til brugen sammen med gulvvaskemaskiner og for at gøre effektivt brug af tankvolumen. Højglansrens til gulve, ekstra lavtskummende, RM 755 ES er let adskillelig og efterlader en behagelig, frisk duft efter rengøring.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|1000
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|11
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1041
Produkt
- Kraftfuld grundrens og hverdagsrens til alle højglans hårde og elastiske gulve.
- Opløser tunge olie, fedt og mineralflekker.
- selvpolerende.
- Tørre uden at efterlade striber.
- Meget lavt skummende.
- Behagelig, frisk duft
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri
- Fri for fosfater
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P264 Vask grundigt efter brug.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Anvendelsesområder
- Rengøring af gulve