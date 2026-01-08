FloorPro Sprayrens RM 748 fra Kärcher er blevet udviklet til den mellemliggende mekaniske rengøring af belagte gulvbelægninger, der er sensitive overfor opløsningsmidler, såsom linoleum, gummi og PVC gulve. Det klar-til-brug voksbaserede rengøringsmiddel er anvendt ved at bruge en enkeltdisc maskine for at fjerne almindelige mærker skabt af fodtrafik og reparerer og forfrisker samtidigt overfladen. Derudover har den specielle formulering en skridsikker effekt for endnu bedre sikkerhed.