Det perfekte valg til entreprenører af bygningsservice til grundig rengøring af kedelige og glansløse kalkholdige gulve, f.eks. lavet af marmor, terrazzo eller kunststen: Højglanskrystalliseringsmiddel, pulver, RM 775 fra Kärcher. Det stærkt syreholdige vaskemiddel til vådkrystallisation opløser det bundne calciumcarbonat i overfladelaget. I kombination med enkeltdisc maskinen, resulterer det i kemisk og mekanisk komprimering og efterfølgende hærdning af overfladen. Det nuværende højglansgulv bliver hårdere og mere slidstærk overordnet set. Det krystalliserende vaskemiddel reducerer også gentilsmudsning og gør efterfølgende vedligeholdelsesrengøring nemmere.