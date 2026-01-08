FloorPro Højglans krystallisering, pulver RM 775, 5kg
Pulver til vådkrystallisation af kalkholdige gulve lavet af marmor, terrazzo og kunststen. Krystallisation gør gulvet hårdere. hvilket øger robustheden og sikrer en høj glans.
Det perfekte valg til entreprenører af bygningsservice til grundig rengøring af kedelige og glansløse kalkholdige gulve, f.eks. lavet af marmor, terrazzo eller kunststen: Højglanskrystalliseringsmiddel, pulver, RM 775 fra Kärcher. Det stærkt syreholdige vaskemiddel til vådkrystallisation opløser det bundne calciumcarbonat i overfladelaget. I kombination med enkeltdisc maskinen, resulterer det i kemisk og mekanisk komprimering og efterfølgende hærdning af overfladen. Det nuværende højglansgulv bliver hårdere og mere slidstærk overordnet set. Det krystalliserende vaskemiddel reducerer også gentilsmudsning og gør efterfølgende vedligeholdelsesrengøring nemmere.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (kg)
|5
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|1,4
|Vægt (kg)
|5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|225 x 225 x 213
Anvendelsesområder
- Kalkstensgulve