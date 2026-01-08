Ideel til mellemliggende rengøring af kalkholdige gulve med enkeltdisc maskiner og sprøjtemaskinerne: det flydende Krystalliseringsmiddel Rm 749 fra Kärcher. Det stærkt syreholdige vaskemiddel til tør krystallisering opløser det bundne calciumcarbonat i overfladelaget af gulve lavet af f.eks. marmor, terrazzo eller kunststen. I kombination med den mekaniske gulvrengøringsmaskine, resulterer dette i kemisk og mekanisk komprimering og efterfølgende hærdning af overfladen. Kedelige og matte gulve bliver til skinnende gulve, der også er hårdere og mere holdbare. Gentilsmudsning er reduceret, hvilket gør vedligeholdelsesrengøring nemmere.