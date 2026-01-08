Vores FloorPro Protect spredning ekstra RM 782 er en meget robust højglans polymerbelægning til elastiske gulve såsom linoleum eller PVC. Grundet dens meget høje indhold af faste stoffer, er blot et til to lag påført manuelt med en flad moppe eller en applikatormoppe nok til at give vedvarende beskyttelse til gulve. Den stærkt klæbende tørrepleje har også skridsikre egenskaber i overensstemmelse med DIN 51131, DIN EN 13893 og DIN 18032 (det kommer an på gulvbelægningen), og øger betydeligt gulvbelægningernes modstandskraft overfor alkohol og desinfektionsmidler. Den korte tørretid sikrer at den behandlede overflade kan trædes på igen hurtigst muligt.