Stærkt alkaline Hjul- og gummimærkefjerner RM 776, NTA-fri, specielt designet til pletvis rengøring og grundig rengøring af industrielle gulve, flydende og cementerede afretningslag, og overflader belagt med epoxyharpikser. Den adskillelsesvenlige specialrens påføres ved brug af totrins metoden - Den er påført med en sprøjteenhed og derefter bliver det beskidte vand fjernet med en skrubbertørre efter en klar kontakttid. Det meget effektive rengøringsmiddel fjerner helt spor lavet af gummihjul og mærker fra gaffeltrucks samt rester af tape og genstridigt olie og sod forurening. Metal- og farveforarbejdningsvirksomheder som bruger Hjul- og gummimærkefjerner RM 776, NTA-fri har også gavn af dens formulering, da den ikke indeholder noget silikone.