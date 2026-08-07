FloorPro Dæk- og Slidmærke Fjerner RM 776, 200l
Særdeles effektivt specialrengøringsmiddel til at fjerne spor efter gummihjul og mærker efter kørsel med truck. Fjerner også hårdnakket snavs som olie og sod samt polymer- og voksbelægninger.
Stærkt alkaline Hjul- og gummimærkefjerner RM 776, NTA-fri, specielt designet til pletvis rengøring og grundig rengøring af industrielle gulve, flydende og cementerede afretningslag, og overflader belagt med epoxyharpikser. Den adskillelsesvenlige specialrens påføres ved brug af totrins metoden - Den er påført med en sprøjteenhed og derefter bliver det beskidte vand fjernet med en skrubbertørre efter en klar kontakttid. Det meget effektive rengøringsmiddel fjerner helt spor lavet af gummihjul og mærker fra gaffeltrucks samt rester af tape og genstridigt olie og sod forurening. Metal- og farveforarbejdningsvirksomheder som bruger Hjul- og gummimærkefjerner RM 776, NTA-fri har også gavn af dens formulering, da den ikke indeholder noget silikone.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|200
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|13
|Vægt inkl. emballage (kg)
|224,8
Produkt
- Kraftfuld specialrens til at fjerne dæk- og slidmærker.
- Opløser slidmærker fra gummi og andre mærker efterladt af industrielle lastbiler.
- Fjerner selv det mest stædige olie, fedt, tjære, sod og SMOKE RESIN
- Fjerner voks- og polymerlag.
- Fjerner effektivt klæbende taperester.
- Kan også bruges til slutrengøring på byggepladser
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H290 Kan ætse metaller.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
- Rengøring af gulve