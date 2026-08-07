Vores opløsningsmiddelbaseret FloorPro Allround Grundrens RM 754 er det ideelle rengøringsopløsning til fjernelse af polymer- og voksbelægninger fra alkalisensitive gulve, såsom linoleumgulve, og er også egnet til at fjerne belægninger fra alkalibestandige overflader, såsom PVC gulve. FloorPro RM 754 kan også bruges på ESD gulve og er beregnet til mekanisk anvendelse med enkeltdisc maskiner og gulvvaskemaskiner. Grundet sin særligt lavtskummende formular, muliggøre det meget effektivt brug af tankvolumen og dermed udvidede rengøringsopgaver. PH-neutral ved påføring, fjernelsen af belægninger imponerer med sin fremragende materialekompatibilitet og er også egnet til olieudskillere.