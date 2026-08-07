FloorPro Allround grundrens RM 754, 10l
Særdeles effektivt dybderens. Fjerner let voks- og polymerbelægninger på vandfaste og alkalifølsomme gulve. Tidskrævende afskylning er ikke nødvendig.
Vores opløsningsmiddelbaseret FloorPro Allround Grundrens RM 754 er det ideelle rengøringsopløsning til fjernelse af polymer- og voksbelægninger fra alkalisensitive gulve, såsom linoleumgulve, og er også egnet til at fjerne belægninger fra alkalibestandige overflader, såsom PVC gulve. FloorPro RM 754 kan også bruges på ESD gulve og er beregnet til mekanisk anvendelse med enkeltdisc maskiner og gulvvaskemaskiner. Grundet sin særligt lavtskummende formular, muliggøre det meget effektivt brug af tankvolumen og dermed udvidede rengøringsopgaver. PH-neutral ved påføring, fjernelsen af belægninger imponerer med sin fremragende materialekompatibilitet og er også egnet til olieudskillere.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|10
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|10,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,2
Produkt
- kraftfuldt dybderensende middel til at fjerne plejefilm og snavs.
- fjerner genstridige voks- og polymerlag.
- Opløser olie-, fedt- og mineralsk forurening.
- Kan anvendes overalt
- Bred vifte af anvendelser: velegnet til alle vandafvisende, alkalifølsomme (f.eks. linoleum) og alkalibestandige (f.eks. PVC) overflader.
- Fremragende materialekompatibilitet.
- Lav pH-værdi i brugskoncentration.
- Ingen tidskrævende skylning nødvendig.
- Også velegnet til vedligeholdelsesrengøring.
- Højt niveau af brugersikkerhed og brugervenlighed.
- Behagelig, frisk citrusduft
- Lavtskummende formel
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P264 Vask grundigt efter brug.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
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Kompatible maskiner
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 300 R I D
- B 300 R I LPG
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+FL+Do+Ri+AF
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack Classic
- BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
- BD 50/70 R Bp Pack Classic
- B 120 W + D 110
- B 120 W + D 75
- B 120 W + D 90
- B 120 W + R 75
- B 120 W + R 90
- B 120 W DOSE (Brush)
- B 120 W DOSE (Disc)
- B 150 R Adv
- B 150 R DOSE
- B 150 R DOSE(Disc)
- B 150 RBpDOSE+240AhGel+Mop+Man.Rins+D90+
- B 150 RBpDOSE+240AhGel+Mop+Man.Rins+R85+
- B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+R85+Squee
- B 200 R BP PACK
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I + R 120
- B 300 R I
- B 40 C Bp+76Ah+R45+AutoFill
- B 40 W Bp Pack Dose
- B 40 W Bp+115Ah+D51+Squeegee
- B 40 W DOSE (Disc brush)
- B 40 W DOSE Roller brush)
- B 40 W DOSE+105Ah+D51+Rins+AutoFill
- B 40 W DOSE+105Ah+R55+Rinsing+AutoFill
- B 60/10 C
- B 80 W Bp DOSE (Disc brush)
- B 80 W Bp DOSE (Roller brush)
- B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- B 90 R konfigurerbar
- B 95 RS
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C
- BD 43/25 C Bp
- BD 50/70 R Bp Pack Fleet Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 530 XL
- BD 60/95 RS Bp Pack
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BDP 50 / 2000 RS Bp
- BDS 33/180C
- BDS 43/180 C Adv
- BDS 43/Duo C Adv
- BDS 51/180 C Adv
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 35/12 Bp Pack
- BR 40/10 C I
- BR 40/10C Adv + MF *EU
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 530 XL Bp Pack Ratio
- BRS 40/1000 C
- ProBR 400
Anvendelsesområder
- Rengøring af gulve