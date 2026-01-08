Ekstra kraftfuld rengøring, let adskillelse og lavtskummende: med sin kraftfulde formular, er den alkaline FloorPro Grundrens RM 69 eco!efficiency specifikt designet til at arbejde med eco!efficiency tilstanden i Kärcher gulvvaskemaskiner. Det fjerner pålideligt tilsmudsning skabt af fedt og olie fra industrielle gulve og andre overflader i industrimiljøer, såsom ESD gulve, flydende afretningslag eller overflader belagt med epoxyresin. Det effektive fedt rengøringsmiddel er også ekstremt effektivt til manuel rengøring, let at adskille og takket være fraværet af silikone, ideel til brug i metalarbejdende virksomheder og maling forarbejdende virksomheder.