FloorPro grundrens eco!efficiency RM 69, 10l
Kraftfuld rengøringsmiddel til almindelige og industrielle gulve. Fjerner nemt genstridige olie, fedt, sod og mineral aflejringer. Med eco!efficiency er rengøringsmidlet specielt økonomisk, effektivt, og miljøvenligt.
Ekstra kraftfuld rengøring, let adskillelse og lavtskummende: med sin kraftfulde formular, er den alkaline FloorPro Grundrens RM 69 eco!efficiency specifikt designet til at arbejde med eco!efficiency tilstanden i Kärcher gulvvaskemaskiner. Det fjerner pålideligt tilsmudsning skabt af fedt og olie fra industrielle gulve og andre overflader i industrimiljøer, såsom ESD gulve, flydende afretningslag eller overflader belagt med epoxyresin. Det effektive fedt rengøringsmiddel er også ekstremt effektivt til manuel rengøring, let at adskille og takket være fraværet af silikone, ideel til brug i metalarbejdende virksomheder og maling forarbejdende virksomheder.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|10
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|12,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,9
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Rengøring af gulve