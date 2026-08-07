FloorPro grundrens eco!efficiency RM 69, 20l

Kraftfuld rengøringsmiddel til almindelige og industrielle gulve. Fjerner nemt genstridige olie, fedt, sod og mineral aflejringer. Med eco!efficiency er rengøringsmidlet specielt økonomisk, effektivt, og miljøvenligt.

Ekstra kraftfuld rengøring, let adskillelse og lavtskummende: med sin kraftfulde formular, er den alkaline FloorPro Grundrens RM 69 eco!efficiency specifikt designet til at arbejde med eco!efficiency tilstanden i Kärcher gulvvaskemaskiner. Det fjerner pålideligt tilsmudsning skabt af fedt og olie fra industrielle gulve og andre overflader i industrimiljøer, såsom ESD gulve, flydende afretningslag eller overflader belagt med epoxyresin. Det effektive fedt rengøringsmiddel er også ekstremt effektivt til manuel rengøring, let at adskille og takket være fraværet af silikone, ideel til brug i metalarbejdende virksomheder og maling forarbejdende virksomheder.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
Pakkeenheder (Stk.) 1
pH 12
Vægt inkl. emballage (kg) 21,6
Produkt
  • Kraftfuld, miljøvenlig grundrens til meget beskidte industrielle gulve.
  • Opløser tunge olie, fedt og mineralflekker.
  • Behagelig, frisk duft
  • Effektiv hurtigt
  • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
  • NTA-fri
FloorPro grundrens eco!efficiency RM 69, 20l
FloorPro grundrens eco!efficiency RM 69, 20l
FloorPro grundrens eco!efficiency RM 69, 20l
FloorPro grundrens eco!efficiency RM 69, 20l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
  • P405 Opbevares under lås.
  • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Rengøring af gulve
Tilbehør