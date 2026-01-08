Kraftfuld, særligt lavtskummende og dermed ideel til gulvvaskemaskiner: FloorPro Gulvgrundrens, syrebaseret, RM 751 fra Kärcher. Baseret på sulfaminsyre, dette vaskemiddel til mekanisk og manuel grundrens, fjerner effektivt kalk, kalkholdige aflejringer, rust, mælkesten, urinaflejringer og cementfilm fra alle syrebestandige overflader, såsom keramikfliser, sanitære anlæg og metal. FloorPro Gulvgrundrens, syrebaseret, RM 751 er derfor den ideelle løsning til svømmebassiner og til grundig rengøring efter byggeprojekter. Med sin integrerede beskyttelse mod korrosion og let adskillige egenskaber, er grundrensen også ideel til brug i industrielle miljøer.