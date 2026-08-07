FloorPro Gulvrgrundens, syrebaseret, RM 751, 2.5l
Syrebaseret grundrens til manuel og mekanisk sanitets- og bygningsrengøring. Fjerner effektivt kalk, kalkholdige aflejringer, rust, mælkesten, urinaflejringer og cementfilm.
Kraftfuld, særligt lavtskummende og dermed ideel til gulvvaskemaskiner: FloorPro Gulvgrundrens, syrebaseret, RM 751 fra Kärcher. Baseret på sulfaminsyre, dette vaskemiddel til mekanisk og manuel grundrens, fjerner effektivt kalk, kalkholdige aflejringer, rust, mælkesten, urinaflejringer og cementfilm fra alle syrebestandige overflader, såsom keramikfliser, sanitære anlæg og metal. FloorPro Gulvgrundrens, syrebaseret, RM 751 er derfor den ideelle løsning til svømmebassiner og til grundig rengøring efter byggeprojekter. Med sin integrerede beskyttelse mod korrosion og let adskillige egenskaber, er grundrensen også ideel til brug i industrielle miljøer.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|2,5
|Pakkeenheder (Stk.)
|4
|pH
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3
Produkt
- Kraftfuld, syreholdig grundrens til alle hårde gulve, der er modstandsdygtige over for syre.
- Opløser pletter fra kraftige aflejringer af kalk, rust, fedt, protein, øl og tilsmudsning af mælkesten.
- Opløser kraftfuldt cementrester.
- Meget lavt skummende.
- Med integreret korrosionsbeskyttelse
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H290 Kan ætse metaller.
- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Kompatible maskiner
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 300 R I D
- B 300 R I LPG
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+FL+Do+Ri+AF
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack Classic
- BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
- BD 50/70 R Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10C ADV
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 85/65 R Classic Bp Pack
- Premium MF Moppe Løkke rød og Lomme 40 cm
- Premium MF Moppe snoet blå, Lomme EU Ecolabel 40 cm
- B 120 W + D 110
- B 120 W + D 75
- B 120 W + D 90
- B 120 W + R 75
- B 120 W + R 90
- B 120 W DOSE (Brush)
- B 120 W DOSE (Disc)
- B 150 R Adv
- B 150 R DOSE
- B 150 R DOSE(Disc)
- B 150 RBpDOSE+240AhGel+Mop+Man.Rins+D90+
- B 150 RBpDOSE+240AhGel+Mop+Man.Rins+R85+
- B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+R85+Squee
- B 200 R BP PACK
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I + R 120
- B 300 R I
- B 40 C Bp+76Ah+R45+AutoFill
- B 40 W Bp Pack Dose
- B 40 W Bp+115Ah+D51+Squeegee
- B 40 W DOSE (Disc brush)
- B 40 W DOSE Roller brush)
- B 40 W DOSE+105Ah+D51+Rins+AutoFill
- B 40 W DOSE+105Ah+R55+Rinsing+AutoFill
- B 60/10 C
- B 80 W Bp DOSE (Disc brush)
- B 80 W Bp DOSE (Roller brush)
- B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- B 90 R konfigurerbar
- B 95 RS
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C
- BD 43/25 C Bp
- BD 50/70 R Bp Pack Fleet Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 530 XL
- BD 60/95 RS Bp Pack
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 35/12 Bp Pack
- BR 40/10 C I
- BR 40/10C Adv + MF *EU
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 530 XL Bp Pack Ratio
- ProBR 400
Anvendelsesområder
- Rengøring efter byggearbejder
- Rengøring af gulve