Ekstra alkaline FloorPro Intensiv Grundrens Ekstra RM 752 fra Kärcher, udviklet både til at fjerne belægninger og til kraftfuld grundrengøring af forskellige overflader og gulvbelægninger i industrielle miljøer. Alt efter hvad kravene er, kan dette rengøringsmiddel, som er beregnet til mekanisk anvendelse med enkeltdisc maskiner eller gulvvaskemaskiner, bruges i 1-trins metoden til rengøring eller i 2-trins metoden til at fjerne belægninger. Det fjerner pålideligt voks- og polymerbelægninger og, selv det mest genstridige olie, fedt og mineralsk forurening, såsom dem fundet i logistiske- og produktionsmiljøer. FloorPro Intensiv Grundrens Ekstra RM 752 er særligt egnet til industrielle gulve og ESD gulve, cementafretningslag, epoxyresin overflader og andre alkalibestandige gulve. Vaskemidlet er også lavtskummende for en optimal udnyttelse af tankvolumen i gulvvaskemaskiner. Den silikonefrie formular betyder også at det kan bruges i metal- og malingforarbejdende virksomheder.