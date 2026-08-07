Et alsidigt produkt til fjernelse af olie, fedt og organisk materiale med højtryksrensere - Natural Active Cleaner RM 82N fra Kärcher. Det alkaliske rengøringsmiddel, som står på FiBL's liste over ressourcer til økologisk produktion i Tyskland, er fremstillet af mere end 99 procent naturlige ingredienser. De overfladeaktive stoffer i formlen stammer fra hvedeklid, majs og andre naturlige ressourcer og er fuldstændig biologisk nedbrydelige. Uanset om det er i (økologisk) landbrug eller i transportbranchen, i fødevareindustrien, på byggepladser eller i værksteder - overalt, hvor maskiner, køretøjer, traktorer, kasser, tønder, kølerum, gulve og endda presenninger eller transportbånd skal rengøres, er dette bæredygtige og naturlige aktive rengøringsmiddel klar til opgaven med sin maksimale rengøringskraft. Det er fri for silikoner, duft- og farvestoffer, let at adskille og ekstremt skånsomt mod materialer - selv på metaller og malede overflader takket være den ikke-ætsende formel. Desuden giver PressurePro Natural Active Cleaner, alkalisk RM 82N effektiv rengøringskraft selv ved lave vandtemperaturer og kan også bruges med hedvandsrensere ved op til 90 °C.