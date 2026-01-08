PressurePro RM 101 Afkalkningsmiddel, 5l

Til hurtig afkalkning baseret på saltsyre. Opløser hurtigt selv de mest hårdnakkede kalk- og rengøringsmiddelrester og giver varig korrosionsbeskyttelse. Specielt velegnet til varmeslanger i højtryksrensere.

Lime solving acid RM 101 ASF

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 5
Pakkeenheder (Stk.) 1
Vægt (kg) 5,6
Vægt inkl. emballage (kg) 5,8
Mål (L x B x H) (mm) 192 x 145 x 248
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Transport og maskiner
  • Bil- og motorvask
  • Affedtning, fosfatering
  • Affedtning af overflader
  • Vedligeholdelse af maskiner, afkalkning af varmtvandsanlæg
Tilbehør