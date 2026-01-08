PressurePro RM 110 Maskinbeskyttelse Advance 1, 1l

Kalkfjerner til brug i varmtvandsrenser. Med indbygget korrosionsbeskyttelse, specielt til brug i de nye HDS-maskiner med generel systempleje-adaptation. Den nye sammensætning i "PressurePro RM 110 Maskinbeskyttelse Advance 1" yder bedre beskyttelse mod kalkaflejringer i varmtvandssystemet (op til 150°C) og korrosionsbeskyttelse til alle vandbærende dele.

Systempflege Advance 1 RM 110 ASF

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 1
Pakkeenheder (Stk.) 6
pH 9
Vægt inkl. emballage (kg) 1,2
Mål (L x B x H) (mm) 242 x 233 x 208
Anvendelsesområder
  • Transport og maskiner
  • Bil- og motorvask
  • Affedtning, fosfatering
  • Affedtning af overflader
  • Vedligeholdelse af maskiner, beskyttelse mod kalkaflejringer