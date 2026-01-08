PressurePro RM 110 Maskinbeskyttelse Advance 1, 1l
Kalkfjerner til brug i varmtvandsrenser. Med indbygget korrosionsbeskyttelse, specielt til brug i de nye HDS-maskiner med generel systempleje-adaptation. Den nye sammensætning i "PressurePro RM 110 Maskinbeskyttelse Advance 1" yder bedre beskyttelse mod kalkaflejringer i varmtvandssystemet (op til 150°C) og korrosionsbeskyttelse til alle vandbærende dele.
Systempflege Advance 1 RM 110 ASF
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|1
|Pakkeenheder (Stk.)
|6
|pH
|9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|242 x 233 x 208
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Transport og maskiner
- Bil- og motorvask
- Affedtning, fosfatering
- Affedtning af overflader
- Vedligeholdelse af maskiner, beskyttelse mod kalkaflejringer