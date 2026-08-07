PressurePro RM 111 Systemplejemiddel Advance2, 1l
Maksimal beskyttelse af maskiner til hedtvands-højtryksrensere - med generel systempleje-adaptation. Systempleje Advance 2 beskytter din maskine mod kalkaflejringer i varmtvandsslangen op til 150°C); tilsætningsstoffer sørger for kontinuerlig smøring og pleje af højtrykspumpen og beskytter mod sortvand (rustdannelse på varmeslangen i tilfælde af meget blødt vand). Korrosionsbeskyttelse til alle vandbærende dele
Systempflege Advance 2 - Pumpenpflege + Schwarzwasser-Schutz - RM 111 ASF
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|1
|Pakkeenheder (Stk.)
|6
|pH
|12
|Vægt (kg)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|110 x 75 x 200
Produkt
- Med integreret korrosionsbeskyttelse for alle komponenter i kontakt med vand
- Beskyttelse mod vandforurening (rustgenerering i varmespiralen i tilfælde af meget blødt vand)
- Med pumpehjælpemidler til kontinuerlig smøring og pleje af højtrykspumpen
- Forebygger effektivt kalkaflejringer i hedvandsrensere
- Specielt til enheder med systempleje tilpasning
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Transport og maskiner
- Bil- og motorvask
- Affedtning, fosfatering
- Affedtning af overflader
- Vedligeholdelse af maskiner, beskyttelse mod kalkaflejringer og pumpebeskyttelse