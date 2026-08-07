PressurePro RM 111 Systemplejemiddel Advance2, 1l

Maksimal beskyttelse af maskiner til hedtvands-højtryksrensere - med generel systempleje-adaptation. Systempleje Advance 2 beskytter din maskine mod kalkaflejringer i varmtvandsslangen op til 150°C); tilsætningsstoffer sørger for kontinuerlig smøring og pleje af højtrykspumpen og beskytter mod sortvand (rustdannelse på varmeslangen i tilfælde af meget blødt vand). Korrosionsbeskyttelse til alle vandbærende dele