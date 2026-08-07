PressurePro RM 111 Systemplejemiddel Advance2, 1l

Maksimal beskyttelse af maskiner til hedtvands-højtryksrensere - med generel systempleje-adaptation. Systempleje Advance 2 beskytter din maskine mod kalkaflejringer i varmtvandsslangen op til 150°C); tilsætningsstoffer sørger for kontinuerlig smøring og pleje af højtrykspumpen og beskytter mod sortvand (rustdannelse på varmeslangen i tilfælde af meget blødt vand). Korrosionsbeskyttelse til alle vandbærende dele

Systempflege Advance 2 - Pumpenpflege + Schwarzwasser-Schutz - RM 111 ASF

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 1
Pakkeenheder (Stk.) 6
pH 12
Vægt (kg) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 1,2
Mål (L x B x H) (mm) 110 x 75 x 200
Produkt
  • Med integreret korrosionsbeskyttelse for alle komponenter i kontakt med vand
  • Beskyttelse mod vandforurening (rustgenerering i varmespiralen i tilfælde af meget blødt vand)
  • Med pumpehjælpemidler til kontinuerlig smøring og pleje af højtrykspumpen
  • Forebygger effektivt kalkaflejringer i hedvandsrensere
  • Specielt til enheder med systempleje tilpasning
  • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
  • NTA-fri
PressurePro RM 111 Systemplejemiddel Advance2, 1l
PressurePro RM 111 Systemplejemiddel Advance2, 1l
PressurePro RM 111 Systemplejemiddel Advance2, 1l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Anvendelsesområder
  • Transport og maskiner
  • Bil- og motorvask
  • Affedtning, fosfatering
  • Affedtning af overflader
  • Vedligeholdelse af maskiner, beskyttelse mod kalkaflejringer og pumpebeskyttelse