PressurePro RM 25 Aktivt rengøringsmiddel, sur, 10l

Syrebaseret grundrens til højtryksrensere, anvendes i sanitære områder. Fjerner belægninger og aflejringer af kalk, rust, øl- og mælkesten samt fedt og æggehvide. Yderst velegnet til indvendig rengøring af tanke i fødevarebranchen

Active cleaner, acid, RM 25 ASF, concentrate

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 10
Pakkeenheder (Stk.) 1
pH 0,2
Vægt (kg) 10,9
Vægt inkl. emballage (kg) 11,4
Mål (L x B x H) (mm) 230 x 188 x 307
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Rengøring af tønder
  • Mælkekøkkener
  • Sanitære installationer
  • Fødevarebeholdere
Tilbehør