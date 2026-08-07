PressurePro RM 25 Aktivt rengøringsmiddel, sur, 20l

Syrebaseret grundrens til højtryksrensere, anvendes i sanitære områder. Fjerner belægninger og aflejringer af kalk, rust, øl- og mælkesten samt fedt og æggehvide. Yderst velegnet til indvendig rengøring af tanke i fødevarebranchen

Active cleaner, acid, RM 25 ASF, concentrate

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
Pakkeenheder (Stk.) 1
Vægt (kg) 21,9
Vægt inkl. emballage (kg) 22,7
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 230 x 430
Produkt
  • Effektivt rengøringsmiddel til højtryksrensere
  • Opløser pletter fra kraftige aflejringer af kalk, rust, fedt, protein, øl og tilsmudsning af mælkesten.
  • Skånsom rengøring
  • Rengør ved alle temperaturer
  • Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
  • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
  • NTA-fri
PressurePro RM 25 Aktivt rengøringsmiddel, sur, 20l
PressurePro RM 25 Aktivt rengøringsmiddel, sur, 20l
PressurePro RM 25 Aktivt rengøringsmiddel, sur, 20l
PressurePro RM 25 Aktivt rengøringsmiddel, sur, 20l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H290 Kan ætse metaller.
  • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
  • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
  • P405 Opbevares under lås.
  • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
  • Z 20 Indeholder but-2-yn-1,4-diol. Kan udløse allergisk reaktion.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Rengøring af tønder
  • Mælkekøkkener
  • Sanitære installationer
  • Fødevarebeholdere
Tilbehør