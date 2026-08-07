PressurePro RM 31 Olie- og fedtopløsende middel ekstra, 200l

Højkoncentreret grundrens til højtryksrensere. Fjerner særdeles effektivt selv det mest hårdnakkede snavs som olie, fedt, tjære og sod uanset temperatur. NTA-fri.

Oil and grease cleaner EXTRA RM 31 ASF

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 200
Pakkeenheder (Stk.) 1
pH 14
Vægt inkl. emballage (kg) 235
Produkt
  • Effektivt rengøringsmiddel til højtryksrensere
  • Fjerner selv det mest stædige olie, fedt, tjære, sod og SMOKE RESIN
  • Rengør ved alle temperaturer
  • Behagelig, frisk duft
  • Fri for fosfater
  • Silikonefri.
  • Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
  • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
  • NTA-fri
PressurePro RM 31 Olie- og fedtopløsende middel ekstra, 200l
PressurePro RM 31 Olie- og fedtopløsende middel ekstra, 200l
PressurePro RM 31 Olie- og fedtopløsende middel ekstra, 200l
PressurePro RM 31 Olie- og fedtopløsende middel ekstra, 200l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H290 Kan ætse metaller.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
  • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
  • P405 Opbevares under lås.
  • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
  • Transport og maskiner
  • Rengøring af stalde
  • Rengøring af tønder
  • Bil- og motorvask
  • Rengøring af komponenter
  • Affedtning af overflader
  • Fødevarebeholdere
  • Rengøring af facader
Tilbehør