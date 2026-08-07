PressurePro RM 31 Olie- og fedtopløsende middel ekstra, 200l
Højkoncentreret grundrens til højtryksrensere. Fjerner særdeles effektivt selv det mest hårdnakkede snavs som olie, fedt, tjære og sod uanset temperatur. NTA-fri.
Oil and grease cleaner EXTRA RM 31 ASF
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|200
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|14
|Vægt inkl. emballage (kg)
|235
Produkt
- Effektivt rengøringsmiddel til højtryksrensere
- Fjerner selv det mest stædige olie, fedt, tjære, sod og SMOKE RESIN
- Rengør ved alle temperaturer
- Behagelig, frisk duft
- Fri for fosfater
- Silikonefri.
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H290 Kan ætse metaller.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Transport og maskiner
- Rengøring af stalde
- Rengøring af tønder
- Bil- og motorvask
- Rengøring af komponenter
- Affedtning af overflader
- Fødevarebeholdere
- Rengøring af facader