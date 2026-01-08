Med sin særlige formel er PressurePro Olie- og fedtopløsende middel ekstra RM 31 eco!efficiency udviklet til brug i højtryksrensere med eco!efficiency-tilstand og gør det dermed muligt at gøre grundigt rent med en lavere vandempratur på 60 °C. Det gør grundigt rent i alle temperaturområder og kan også bruges i dampstadiet op til 150 °C. Den højkoncentrerede, silikonefri og nemt adskillelige formel fjerner ubesværet vanskelige olie-, fedt- og mineralkontaminering, samtidig med at midlet er meget økonomisk, omkostningsbesparende og miljøvenligt. Som en kraftfuld grundrens egnet til vask af maskiner og reservedele i værksteder eller på landejendomme imponerer midlet også på andre områder, f.eks. ved facaderens, når det fjerner snavs forårsaget af emissioner, fugleklatter eller insektrester. Det kan også bruges til rengøring af tanke indvendigt i fødevareindustrien.