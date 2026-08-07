PressurePro RM 41 Varmt Voks, 10l
Konservering af lakken og plejende voks med et stort indhold af carnaubavoks. Efterlader en skinnende blank overflade.
Takket være kompositionen af høj kvalitet med en høj andel af naturlige carnaubavoks, danner vores PressurePro Hot Wax RM 41 en lukket, opløselig og konserverende voksfilm. Dette sikrer ikke kun skinnende overflader, men giver også langvarige beskyttelse for alle metaldele af køretøjer og maskiner af alle slags, som har en risiko for korrosion i op til 12 måneder. Biler og erhvervskøretøjer, landbrugsmaskineri, såsom traktorer, landbrugsmaskiner, plove, trailere eller endda kommunale vintertjeneste-spredere er effektivt beskyttet fra korrosion og ødelæggelse af vejret på grund af sprøjtevoksen. Plejemidlet til lakken er også ideelt som vinterbeskyttelse for oplagrede og udrangerede køretøjer. Det reducerer effektivt genkonterminering og kan bruges som rustbeskytter for maskintransport og til midlertidig opbevaring af metaldele. PressurePro How Wax RM 41 til brug med højtryksrensere er stærkt koncentreret, ekstremt økonomisk og kan bruges med alle vandhårdhedsgrader uden problemer.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|10
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|5
|Vægt (kg)
|9,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|230 x 188 x 307
Produkt
- Langtidsholdbar imprægnering
- Indeholder naturlig carnaubavoks
- Giver et spejlblankt finish.
- Pålidelig, langtidsholdbar beskyttelse mod vejr- og miljømæssige påvirkninger.
- Beskytter effektivt i op til 1 måned.
- Kan bruges til alle vandkvaliteter
- Sænker farten på tilbagevendende snavs.
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H315 Forårsager hudirritation.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P264 Vask grundigt efter brug.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
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Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Transport og maskiner
- Bilpleje
- Pleje af maskiner og udstyr