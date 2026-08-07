Takket være kompositionen af høj kvalitet med en høj andel af naturlige carnaubavoks, danner vores PressurePro Hot Wax RM 41 en lukket, opløselig og konserverende voksfilm. Dette sikrer ikke kun skinnende overflader, men giver også langvarige beskyttelse for alle metaldele af køretøjer og maskiner af alle slags, som har en risiko for korrosion i op til 12 måneder. Biler og erhvervskøretøjer, landbrugsmaskineri, såsom traktorer, landbrugsmaskiner, plove, trailere eller endda kommunale vintertjeneste-spredere er effektivt beskyttet fra korrosion og ødelæggelse af vejret på grund af sprøjtevoksen. Plejemidlet til lakken er også ideelt som vinterbeskyttelse for oplagrede og udrangerede køretøjer. Det reducerer effektivt genkonterminering og kan bruges som rustbeskytter for maskintransport og til midlertidig opbevaring af metaldele. PressurePro How Wax RM 41 til brug med højtryksrensere er stærkt koncentreret, ekstremt økonomisk og kan bruges med alle vandhårdhedsgrader uden problemer.