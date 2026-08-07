PressurePro RM 43 Facaderens, gel, 20l
Kraftfuld gel facaderengøringsmiddel. Fjerner sod, oile,fedt og andre typer af snavs pådraget fra miljøet. Egnet til facader klædt i sten, mursten, plastik, træ og glas.
Vores gel-lignende PressurePro Facade Cleaner RM 43 er den omfattende rengøringsløsning til at beskytte husfacader fra vejret og andre indflydelser hen over længere tid, for at bevare deres værdi og for at reducere dyre renoveringstiltag. Om det er sten, klinker, groft støbt gips, plast, træ eller glas facader: regn og fugt påvirker dem lige så meget som varme og tørke, vind, hagl, sne og is eller udstødningsgasser fra trafik og udledninger fra varmeanlæg og industri. Resultatet er aflejringer og tilsmudsning; selv mos, alger og svampe kan sætte sig og give langvarige skader på overflader. Takket være den gelkonsistens, klæber PressurePro Facade Cleaner RM 43 sig godt fast til stort set alle slags overflader, og fjerner pålideligt og effektivt sod, olie, fedt og miljømæssig forurening. Vaskemidlet er selvfølgelig perfekt designet til effektivt samspil med redskaberne fra Kärchers systemløsning til facaderens
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|20
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|14
|Vægt (kg)
|23,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|24
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 230 x 420
Produkt
- Effektivt rengøringsmiddel til højtryksrensere
- Opløser tunge olie, fedt og mineralflekker.
- Ideel til rengøring af sten, klinker, råstøbt gips, plastik, træ og glasfacader.
- Meget god vedhæftningsegenskaber, selv på lodrette overflader, takket være gelformlen.
- Skånsom rengøring
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H290 Kan ætse metaller.
- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Kompatible maskiner
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 C
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M *EU
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M *EU-II
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agro
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further *EU
- HD 8/18-4 PU
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Steamer
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- ProHD 400
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/18 S Plus
- HD 13/18 SX Plus
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Battery
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/13-4 M
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage ST*EU
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MX Car
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/18 C Plus
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4MX *EU
- HD 8/18-4MX Plus Agro
- HD 8/23 G
- HD 801 B
- HD 9/20 -4M
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 901 B
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S anniversayry edition
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C anniversary edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- ProHD 200
- ProHD 600
Anvendelsesområder
- Rengøring af facader