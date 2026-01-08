PressurePro RM 55 Aktivt rengøringsmiddel, neutral, 10l

Effektivt og materialeskånende, koncentreret flydende rengøringsmiddel til højtryksrensere. Fjerner hårdnakkede olie- og fedtpletter samt emissionsforureninger. Særdeles velegnet til rengøring af facader. NTA-fri.

Active cleaner, neutral, RM 55 ASF Concentrate

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 10
Pakkeenheder (Stk.) 1
pH 10
Vægt (kg) 10,1
Vægt inkl. emballage (kg) 10,9
Mål (L x B x H) (mm) 290 x 230 x 190
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Transport og maskiner
  • Bil- og motorvask
  • Rengøring af komponenter
  • Rengøring af facader
  • Tekstil overflader
Tilbehør