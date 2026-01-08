PressurePro RM 57 Skum Rengøringsmiddel, neutral, 20l

Materialeskånende skumrens til let tilsmudsning med olie, fedt og protein. Det stabile skumtæppe øger rengøringseffekten og er nem at skylle af.

Foam cleaner, neutral, RM 57 ASF

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
Pakkeenheder (Stk.) 1
pH 6,7
Vægt (kg) 20,4
Vægt inkl. emballage (kg) 21,6
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 237 x 430
PressurePro RM 57 Skum Rengøringsmiddel, neutral, 20l
PressurePro RM 57 Skum Rengøringsmiddel, neutral, 20l
PressurePro RM 57 Skum Rengøringsmiddel, neutral, 20l
PressurePro RM 57 Skum Rengøringsmiddel, neutral, 20l
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Mælkekøkkener
  • Rengøring af overflader
  • Storkøkkener
  • Rengøring af stalde
Tilbehør