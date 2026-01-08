PressurePro RM 58 Skum Rengøringsmiddel, alkalisk, 20l

Fjerner effektivt selv det mest hårdnakkede snavs som med olie, fedt og proteinindholdige substanser, bl.a. fødevarerester på fliser, kakler og beholdere. Skumtæppet muliggør lange kontakttider og virker derfor også intensivt på lodrette overflader.

Foam cleaner, alkaline, RM 58 ASF

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
Pakkeenheder (Stk.) 1
pH 13,1
Vægt (kg) 21,3
Vægt inkl. emballage (kg) 22,2
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 237 x 430
