PressurePro RM 59 Skum Rengøringsmiddel, sur, 20l

Fjerner nemt selv de mest hårdnakkede aflejringer og belægninger som f.eks. kalk, rust, fedt, protein, øl- og mælkesten fra fliser, kakler og beholdere. Intensiv rengøringseffekt på alle overflader takket være det stabile skumtæppe.

Foam cleaner, acid, RM59 ASF

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
Pakkeenheder (Stk.) 1
pH 2
Vægt (kg) 21,2
Vægt inkl. emballage (kg) 22
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 237 x 430
Produkt
  • Skummende rengøringsmiddel til højtryksrensere
  • Opløser pletter fra kraftige aflejringer af kalk, rust, fedt, protein, øl og tilsmudsning af mælkesten.
  • Skånsom rengøring
  • Giver et holdbart skumtæppe
  • Meget gode renseegenskaber
  • Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
  • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
  • NTA-fri
PressurePro RM 59 Skum Rengøringsmiddel, sur, 20l
PressurePro RM 59 Skum Rengøringsmiddel, sur, 20l
PressurePro RM 59 Skum Rengøringsmiddel, sur, 20l
PressurePro RM 59 Skum Rengøringsmiddel, sur, 20l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H290 Kan ætse metaller.
  • H315 Forårsager hudirritation.
  • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
  • P264 Vask grundigt efter brug.
  • P280a Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
  • P302 + P352a VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
  • P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Mælkekøkkener
  • Vægge, fliser
  • Rengøring af overflader
  • Fødevarebeholdere
Tilbehør