PressurePro RM 750 Intensiv grundrens, 200l

Effektiv grundrens, fjerner grundigt hårdnakket snavs fra olie, fedt, sod, blod og protein. Lavtskummende. Særdeles velegnet til terrasserensere. NTA-fri.

Alsidig, lavtskummende PressurePro Intensive Deep Cleaner RM 750 er egnet til brug med højtryks- og overfladerensere og skrubbetørrere. Det kraftige vaskemiddel var særligt designet til de høje krav inden for produktion og industri - især madindustrien og storkøkkener. Det fjerner typisk genstridige snavs og rester af olie, fedt, sod, protein, frugtjuice, vin eller øl fra overflader og er også egnet til grundrens af stærkt snavsede industrielle gulvbelægninger. Det højkoncentrerede rengøringsmiddel kan doseres meget sparsomt og er derfor særligt økonomisk at bruge. Hvis det er nødvendigt, kan den også bruges til manuel rengøring.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 200
Pakkeenheder (Stk.) 1
pH 14
Vægt inkl. emballage (kg) 228
Produkt
  • Intensiv grundrens til brug sammen med højtryksrensere og gulvvaskere
  • Til grundig rengøring af meget beskidte industrielle gulvbelægninger.
  • Opløser tunge olie, fedt og mineralflekker.
  • Effektiv hurtigt
  • Lavtskummende formel
  • Meget drøj i brug
  • Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
  • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
  • NTA-fri
PressurePro RM 750 Intensiv grundrens, 200l
PressurePro RM 750 Intensiv grundrens, 200l
PressurePro RM 750 Intensiv grundrens, 200l
PressurePro RM 750 Intensiv grundrens, 200l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H290 Kan ætse metaller.
  • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
  • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
  • P405 Opbevares under lås.
  • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Transport og maskiner
  • Bil- og motorvask
  • Rengøring af komponenter
  • Rengøring af gulve
  • Affedtning af overflader
Tilbehør