PressurePro RM 81 Aktivt rengøringsmiddel, alkalisk, 2.5l

Koncentrat til højtryksrensning med en kraftig og skånende rengøringsvirkning til at fjerne genstridig olie, fedt og mineralpletter. Egnet til rengøring af køretøjer, presenninger og motorer. NTA-fri.

Med sin basiske, silikonefrie og let adskillelige PressurePro Active Cleaner, basisk RM 81, NTA-fri, tilbyder Kärcher et højtryksrensemiddel til stort set alle formål til en bred række af anvendelser. Den er egnet til opgaver i autobranchen, hvilket inkluderer køretøjer og motorrengøring eller presenningerengøring, samt i landbrug til maskinerengøring. Madbranchen har også gavn af den højt koncentrerede og på samme tid materialevenlige formulering, der nemt fjerner svær olie, fedt, sukker og proteinpletter. Overflader, transportport, kasser, tanke, tønder, kølerum i storkøkkener, slagterbutikker og slagterier gøres hygiejnisk rent. Derudover er vores PressurePro Active Cleaner, basisk RM 81, også egnet til højtryksrensning med varmt vand og kan bruges i dampfasen op til 150°C.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 2,5
Pakkeenheder (Stk.) 4
pH 12,3
Vægt inkl. emballage (kg) 3
Mål (L x B x H) (mm) 120 x 120 x 280
PressurePro RM 81 Aktivt rengøringsmiddel, alkalisk, 2.5l
PressurePro RM 81 Aktivt rengøringsmiddel, alkalisk, 2.5l
PressurePro RM 81 Aktivt rengøringsmiddel, alkalisk, 2.5l
PressurePro RM 81 Aktivt rengøringsmiddel, alkalisk, 2.5l
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Transport og maskiner
  • Bil- og motorvask
  • Rengøring af komponenter
  • Affedtning af overflader
  • Rengøring af presenninger
  • Rengøring af gulve og overflader