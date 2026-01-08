Det meget koncentrerede universalrengøringsmiddel, alkaline PressurePro aktivt rensemiddel RM 81 eco!efficiency er et highlight blandt vores rengøringsmidler, da det blev specielt udviklet af Kärcher til brug sammen med højtryksrensere med eco!efficiency-tilstand (selv om det også kan bruges sammen med alle andre højtryksrensere). Dette kraftfulde rengøringskoncentrat når det fulde rengøringskrav ved en vandtemperatur på blot 60°C. Det kan også bruges i meget små mængder (fra 0,2 %), er meget miljøvenligt og nænsomt mod materiale, herunder også malede overflader. Den meget koncentrerede, nemt adskillelige formel uden silikone fjerner ubesværet genstridig olie-, fedt-, protein-, sukker- og mineralkontaminering og kan bruges til mange forskellige ting i fødevare-, landbrugs- og transportindustrien. Det kan rengøre overflader, transportbånd, transportkasser, tanke, tønder og kølerum i industrikøkkener, slagtere og på slagterier lige så effektivt som landbrugsmaskiner og andre køretøjer, maskiner, dele eller overtræk. Det kan også bruges ved op til 150 °C i damptilstand.