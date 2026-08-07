PressurePro RM 81 Aktivt rengøringsmiddel, alkalisk, eco!efficiency, 20l
Højtryk rengøringskoncentrat med kraftfuld og skånsom rengøringseffekt ved fjernelse af gensidigt olie, fedt og mineral forurening. Egnet til køretøj og motor rengøring, så vel som presenning rengøring. Med eco!efficiency er kemien meget økonomisk, effektivt og miljøvenligt.
Det meget koncentrerede universalrengøringsmiddel, alkaline PressurePro aktivt rensemiddel RM 81 eco!efficiency er et highlight blandt vores rengøringsmidler, da det blev specielt udviklet af Kärcher til brug sammen med højtryksrensere med eco!efficiency-tilstand (selv om det også kan bruges sammen med alle andre højtryksrensere). Dette kraftfulde rengøringskoncentrat når det fulde rengøringskrav ved en vandtemperatur på blot 60°C. Det kan også bruges i meget små mængder (fra 0,2 %), er meget miljøvenligt og nænsomt mod materiale, herunder også malede overflader. Den meget koncentrerede, nemt adskillelige formel uden silikone fjerner ubesværet genstridig olie-, fedt-, protein-, sukker- og mineralkontaminering og kan bruges til mange forskellige ting i fødevare-, landbrugs- og transportindustrien. Det kan rengøre overflader, transportbånd, transportkasser, tanke, tønder og kølerum i industrikøkkener, slagtere og på slagterier lige så effektivt som landbrugsmaskiner og andre køretøjer, maskiner, dele eller overtræk. Det kan også bruges ved op til 150 °C i damptilstand.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|20
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|12
|Vægt inkl. emballage (kg)
|22,9
Produkt
- Effektiv, økologisk rengøringsmiddel til højtryksrensere
- Opløser tunge olie, fedt og mineralflekker.
- Rengør ved alle temperaturer
- Skånsom og miljøvenlig
- Behagelig, frisk duft
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri
- Fri for fosfater
- Silikonefri.
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H290 Kan ætse metaller.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Transport og maskiner
- Bil- og motorvask
- Rengøring af komponenter
- Affedtning af overflader
- Rengøring af presenninger
- Rengøring af gulve og overflader