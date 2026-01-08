PressurePro RM 99 Solcellerens, 20l

Højteffektivt, skånsomt og biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel til stribefri rengøring af solpaneler og solceller systemer. Forhindrer dannelsen af kalk. Til alle niveauer er vandhårdhed. Til fjernelse af genstridigt snavs som f.eks. fugleklatter, pollen, rust og støv. Egner sig også til aluminiumsrammer.

Effektivt i meget lave doser (fra 0,125 %), til at betale, kraftfuld og perfekt til Kärchers iSolar-system: PressurePro Solcellerens RM 99 rengør alle solpaneler og solcellesystemer samt glasoverflader uden hverken rester eller striber. Rengøringsmidlet, der er velegnet til alle niveauer af vandhårdhed, er særdeles effektivt, skånsomt og biologisk nedbrydeligt. Det fjerner sikkert og pålideligt genstridige fugleklatter, pollen, sod og støv. PressurePro Solcelleren RM 99 har en innovativ og meget skånsom formel og egner sig også til aluminiumsrammer og danner en jævn, vedvarende film med overfladen, der forebygger kalkpletter og forbedrer glideegenskaberne for rengøringsbørster – til skånsom rengøring af overflader uden at skylle.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
pH 9
Vægt inkl. emballage (kg) 21,2
  • Solceller og sol paneler
