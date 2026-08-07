Systemplejemiddel Advance␍1 RM 110 ASF, 1l

Kalkfjerner til brug i hedtvands-højtryksrensere. Med indbygget korrosionsbeskyttelse, specielt til brug i de nye HDS-maskiner med generel systempleje-adaptation. Den nye sammensætning i "Systempleje Advance 1 RM 110 ASF" yder bedre beskyttelse mod kalkaflejringer i varmtvandssystemet (op til 150°C) og korrosionsbeskyttelse til alle vandbærende dele.

Systempflege Advance 1 RM 110 ASF

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 1
Pakkeenheder (Stk.) 6
pH 9
Vægt (kg) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 1,1
Mål (L x B x H) (mm) 110 x 75 x 200
Produkt
  • Omfattende beskyttelse og pleje af hedvandsrensere
  • Specielt til enheder med systempleje tilpasning
  • Beskytter effektivt varmespiral mod forkalkning
  • Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
  • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
  • Fri for fosfater
  • NTA-fri
Systemplejemiddel Advance␍1 RM 110 ASF, 1l
Systemplejemiddel Advance␍1 RM 110 ASF, 1l
Systemplejemiddel Advance␍1 RM 110 ASF, 1l
Anvendelsesområder
  • Transport og maskiner
  • Bil- og motorvask
  • Affedtning, fosfatering
  • Affedtning af overflader
  • Vedligeholdelse af maskiner, beskyttelse mod kalkaflejringer