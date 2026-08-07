Systemplejemiddel Advance␍1 RM 110 ASF, 1l

Kalkfjerner til brug i hedtvands-højtryksrensere. Med indbygget korrosionsbeskyttelse, specielt til brug i de nye HDS-maskiner med generel systempleje-adaptation. Den nye sammensætning i "Systempleje Advance 1 RM 110 ASF" yder bedre beskyttelse mod kalkaflejringer i varmtvandssystemet (op til 150°C) og korrosionsbeskyttelse til alle vandbærende dele.