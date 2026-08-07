Systemplejemiddel Advance␍1 RM 110 ASF, 1l
Kalkfjerner til brug i hedtvands-højtryksrensere. Med indbygget korrosionsbeskyttelse, specielt til brug i de nye HDS-maskiner med generel systempleje-adaptation. Den nye sammensætning i "Systempleje Advance 1 RM 110 ASF" yder bedre beskyttelse mod kalkaflejringer i varmtvandssystemet (op til 150°C) og korrosionsbeskyttelse til alle vandbærende dele.
Systempflege Advance 1 RM 110 ASF
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|1
|Pakkeenheder (Stk.)
|6
|pH
|9
|Vægt (kg)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|110 x 75 x 200
Produkt
- Omfattende beskyttelse og pleje af hedvandsrensere
- Specielt til enheder med systempleje tilpasning
- Beskytter effektivt varmespiral mod forkalkning
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- Fri for fosfater
- NTA-fri
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Transport og maskiner
- Bil- og motorvask
- Affedtning, fosfatering
- Affedtning af overflader
- Vedligeholdelse af maskiner, beskyttelse mod kalkaflejringer